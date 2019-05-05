По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялся «Марафон дружбы» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялся «Марафон дружбы».

Марафон был организован Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) при поддержке Всероссийского межнационального союза молодежи. В акции, прошедшей в поддержку Бакинского марафона «Победи ветер» и объединяющей людей разной национальности и веры, пропагандирующей здоровый образ жизни через спорт, приняли участие представители АМОР, студенты российских вузов.

Дистанция московского «Марафона дружбы» составила около 8 километров. Забег стартовал в районе метро «Университет», прошел по улице Косыгина, через Воробьевы горы, Пушкинскую и Фрунзенскую набережные, Нескучный сад и финишировал в Парке Горького.

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