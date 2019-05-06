Состоялась конференция "Судебные реформы в Азербайджане: публичное обсуждение с Amcham" (ФОТО)

6 мая 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку состоялась конференция «Судебные реформы в Азербайджане: открытая дискуссия с AmCham», на которой были обсуждены вопросы, связанные с Указом Президента Азербайджанской Республики об усилении реформ в судебно-правовой системе от третьего апреля 2019 года. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица из Администрации Президента и Министерства юстиции Азербайджана, а также более 150 членов AmCham (Американской торговой палаты в Азербайджане), партнеров и представителей дипломатического корпуса, сообщает Trend со ссылкой на AmCham.

Исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова и президент Нуран Керимов поприветствовали участников конференции, объявив её открытой, рассказали о целях конференции и важности реформ для экономики страны.

Затем помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Каримов подробно рассказал о судебных реформах в стране, подчеркнул важность налаживания более тесного диалога между государством и бизнесоми подчеркнул, что мероприятия подобного рода являются важным шагом в этом направлении. Господин Каримов отметил, что проведенные судебно-правовые реформы являются ярким подтверждением постоянного внимания азербайджанского правительства к защите инвестиций, прав и интересов местных и иностранных бизнесменов и развитию бизнеса. Также, Гюндуз Каримов выразил уверенность, что государственно-деловые отношения будут развиваться дальше, а судебно-правовые реформы будут успешно реализованы.

Позже, в ходе обсуждений, член совета директоров AmCham Ильгар Мехти, начальник сектора управления по правовым и военным вопросам администрации президента Вусал Исаев, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, директор юридического отдела “AtaHolding” Коркмаз Агаев и управляющий партнер “Dentons Baku” Джеймс Хоган рассказали об основных аспектах текущих реформ, повышении эффективности механизмов правосудия, ожиданиях AmCham в отношении предложенных изменений, создании специализированных судов, совершенствовании правоприменительной системы, а также внедрении понятия медиации и арбитража в Азербайжане.

Конференция завершилась активной интерактивной дискуссией, в ходе которой был обсужден ряд важных вопросов.

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