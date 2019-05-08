В Баку пройдет международная конференция на тему «Горы: цивилизации, ландшафты и биоразнообразие»

БАКУ /Trend/ - 10-12 мая 2019 года в рамках сотрудничества Западно-Каспийского Университета и Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) будет проведена международная конференция под названием «Горы: Цивилизации, Ландшафты и Биоразнообразие», сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Эксплуатация неограниченных ресурсов (по причине интенсивной добычи полезных ископаемых и интенсивного сельского хозяйства) и развивающийся в настоящее время туристический сектор оказывают влияние на все горные районы мира. Это развитие оказывает давление на биоразнообразие и популяцию гор.

Основной целью конференции является обсуждение этих вопросов, объединение ученых, экологов, биологов, экспертов по туризму и других специалистов, которые заинтересованы в поиске решений этих проблем и поиске новых и творческих решений наиболее острых проблем в мире.

В конференции примут участие исследователи из 40 стран, а также местные специалисты. Конференция будет проходить по сессиям «Горные экосистемы, экологическое и биологическое разнообразие», «Горные ландшафы», «Горные культуры», «Горный туризм и отдых».

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