Фонд Гейдара Алиева организовал в Нахчыване концертную программу (ФОТО)

9 мая 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Нахчыван седьмого мая по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева была организована концертная программа, сообщает в четверг Trend.

Ведущие мероприятия отметили, что 96-летие со дня рождения основоположника и архитектора современного азербайджанского государства Гейдара Алиева отмечается в стране чередой мероприятий. Было подчеркнуто, что великий лидер в оба периода руководства Азербайджаном неустанно трудился во благо и процветание Родины. Также отмечалось, что общенациональный лидер всегда относился к древней азербайджанской земле - Нахчывану с огромной любовью и неустанной заботой. Великий лидер, где бы он ни жил, где бы ни работал, всегда трудился на благо своей Родины и народа. Подчеркивалось, что политическое наследие великого лидера сегодня достойно и успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Также было отмечено, что в деятельности Фонда Гейдара Алиева со дня его основания приверженность доброте, милосердию и национальным нравственным ценностям были определены главными приоритетами. Фонд все эти 15 лет оказывал широкую поддержку изучению и пропаганде, а также осуществлению политики великого лидера по достижению социально-экономического, культурного прогресса, интеграции в мировое сообщество, роста благосостояния народа страны. Фонд за эти годы успешно осуществил масштабные проекты и программы по всем этим направлениям. Фонд Гейдара Алиева, помимо увековечения памяти и изучения жизни и наследия общенационального лидера, работает также в области социально-экономического развития и в гуманитарной сфере, как внутри страны, так и за рубежом.

Зрители бурными овациями встречали выступающих на концерте знаменитых деятелей культуры, среди которых были народные артисты Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Бриллиант Дадашева, Самир Джафаров и Азер Зейналов, заслуженные артисты Ильгар Мурадов, Лала Мамедова, Аббас Багиров и другие известные исполнители. Яркое впечатление произвело и выступление инструментального ансамбля “Гайтагы”. В целом на концерте царила атмосфера настоящего праздника культуры и искусства.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов)

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