В пригородах Баку будут перебои в электроснабжении

9 мая 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в некоторых пригородах Баку будут ограничения в электроснабжении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО “Азеришыг” (энергооператор), с 13:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами на 110-киловаттной линии электропередачи города Хырдалан, возможны кратковременные перебои в энергоснабжении в жилом массиве “Гушчулуг”, городе Хырдалан, жилых домах поселка Мушфигабад Гарадагского района, малоэтажных домах жилого массива “Ени Мушфиг”, в поселке “28 Мая”, малоэтажных домах по обе стороны автомобильной трассы Мушфигабад-Сумгайыт.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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