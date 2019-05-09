В пригородах Баку будут перебои в электроснабжении

БАКУ /Trend/ - В четверг в некоторых пригородах Баку будут ограничения в электроснабжении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО “Азеришыг” (энергооператор), с 13:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами на 110-киловаттной линии электропередачи города Хырдалан, возможны кратковременные перебои в энергоснабжении в жилом массиве “Гушчулуг”, городе Хырдалан, жилых домах поселка Мушфигабад Гарадагского района, малоэтажных домах жилого массива “Ени Мушфиг”, в поселке “28 Мая”, малоэтажных домах по обе стороны автомобильной трассы Мушфигабад-Сумгайыт.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.