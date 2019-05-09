Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

9 мая 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами слабый туман, морось. Вечером возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью -14-18, днем - 22-26, в Баку ночью - 10-12, днем - 21-23 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, временами ливни, возможны грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью - 13-18, днем - 23-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завтра будет до 27 градусов тепла
Общество 4 мая 14:12
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество 30 апреля 13:12
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество 29 апреля 13:20
В Азербайджане ожидаются дожди и снег
Общество 20 апреля 18:29
В Азербайджане ожидаются дождливые выходные
Общество 19 апреля 23:11
Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла
Общество 17 апреля 13:36
Лента новостей
К 15-летию Фонда Гейдара Алиева – в свете идей общенационального лидера (ФОТО)
Социум 16:18
В Китае увидели в санкциях США против Ирана угрозу стабильности рынка нефти
В мире 16:15
ЕБРР о прогнозе роста ВВП Грузии
Финансы 15:50
США вновь испытали МБР Minuteman III
США 15:50
Туркменистан изучает опыт России в опреснении морской воды
Бизнес 15:46
Узбекистан закупит новые локомотивы
Бизнес 15:43
Какие факторы повлияют на нефтяной рынок до конца года?
Энергетика 15:40
ЕБРР о прогнозе роста экономики Казахстана
Финансы 15:39
Макрон поднимет вопрос о ядерной сделке с Ираном на неформальном саммите ЕС
Европа 15:38