В Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 22-27, в Баку ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром и днем местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 25-30, в горах ночью 8-12, днем 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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