Когда заработает крупнейшее в Азербайджане водоочистное сооружение, которое обеспечит водой три города? (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строящееся в Азербайджане крупнейшее Шамкирчайское водоочистное сооружение будет введено в эксплуатацию в ближайшие месяцы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО «Азерсу».

Общий объем водохранилища - 165 миллионов кубометров.

Естественная фильтрация собранных наземных вод облегчит переработку воды. На этом сооружении, которое будет обеспечивать водой более 300 тысяч человек в городах Гянджа, Шамкир, Самух и прилегающих селах, будет обрабатываться 140 тысяч кубометров питьевой воды в сутки или 1,6 кубометров/сек воды.

После ввода сооружения в эксплуатацию в Гянджу будет подаваться 1141 л/сек питьевой воды, Шамкир – 187 л/сек, Самух – 85 л/сек, села – 50 л/с питьевой воды.

Сейчас устанавливается перерабатывающее оборудование.

Водоснабжение сооружения будет осуществляться из оросительного канала, отведенного из Шамкирчайского водохранилища. Несущие линии для забора воды из канала уже построены.

После фильтрации через песочные фильтры забранная вода будет уходить в водохранилище.

Объем и давление поступающей и выходящей воды, ее объем, режим работы и рабочее состояние задвижек, уровень мутности воды и объем остаточного хлора будут регулироваться в онлайн-режиме.

Процессы будут контролироваться системой SCADA.

Для подачи воды в Гянджу построен магистральный водопровод протяженностью 27,5 километра, который также улучшит водоснабжение города Самух и некоторых сел района, а также ряда сел Гёйгёльского района. Также от водоочистного сооружения до города Шамкир построен магистральный водопровод протяженностью 16,5 километра, который подключен к городской сети.

В рамках проектов по питьевой воде, реализованных за последние 10 лет, создано 39 источников питьевой воды эффективностью более 1,6 миллиона кубометров в сутки

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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