Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA

17 мая 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в проекте «Capstone project» университета ADA в Баку. Студенты под руководством сотрудников банка провели исследование возможностей торгового финансирования, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

В течение трех месяцев учащиеся академии совместно с представителями ВТБ (Азербайджан) оценивали перспективы развития банка в сфере внешнего экспорта, а также возможности диверсифицирования портфеля торгового финансирования. Результаты исследовательской работы оценивали сотрудники ВТБ (Азербайджан) и профессора академии. По итогам защиты проекта банк вручил студентам сертификаты и поощрительные призы.

Начальник управления по работе с персоналом банка ВТБ (Азербайджан) Асия Аквердиева отметила: «Такие мероприятия очень важны как для студентов, так и для работодателей. Выпускники в ходе подобных проектов получают практический опыт в определенной сфере. Мы активно работаем с ключевыми вузами страны, обучаем студентов и приглашаем их на производственную практику с перспективой дальнейшего приема на работу».

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