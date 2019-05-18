В Баку определились финалистки Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определись финалистки 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, сообщает Trend.

По итогам квалификации в финал вышли – Александра Солдатова (Россия, 20.325 балла), Дина Аверина (Россия, 20.200 балла), Катрин Тасева (Болгария, 19.950балла), Анастасия Салос (Беларусь, 19.600 балла), Милена Балдассарри (Италия, 18.800 балла), Боряна Калейн (Болгария, 18.750 балла), Николь Зеликман (Израиль, 18.450 балла) и Екатерина Галкина (Беларусь, 18.450 балла)

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова (16.175 балла) и Вероника Гудис (15.200 балла) в упражнениях с лентой в финал не вошли, они заняли 24 и 30 позицию соответственно.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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