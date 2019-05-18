Впечатления от Чемпионата Европы в Баку самые лучшие – зрительница из России

БАКУ /Trend/ - У меня самые лучшие впечатления от Чемпионата Европы и от города Баку, сказала в субботу Trend зрительница Дарья Щербакова, приехавшая из Москвы (Россия).

«В группе поддержки российских спортсменок - тренеры и гимнастки из разных городов нашей страны. В Баку Чемпионат Европы проходит на высочайшем уровне. Красиво оформлен зал, потрясающе все сделано. У меня самые лучшие впечатления. В Баку я приехала впервые, очень понравился ваш город и доброжелательные люди», - сказала она.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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