Команда России в групповых упражнениях завоевала вторую золотую медаль Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку

19 мая 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку команда России с результатом 21.000 балла выиграла золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с пятью лентами, сообщает Trend. Отметим, что это вторая золотая медаль на Чемпионате команды России, ранее грации заняли первое место в упражнениях с пятью обручами.

Серебро в упражнениях с пятью лентами у команды Израиля, набравшей 19.900 балла, бронзовую медаль с результатом 19.000 баллов завоевала команда Беларуси.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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