В Азербайджане лица, не завершившие высшее образование, смогут продолжить обучение в колледжах

23 мая 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане студенты, которые не смогли завершить высшее образование, могут продолжить его в колледже в последующие 15 лет после нормативного образования.

Это отражено в "Правилах приема бакалавров в средне-специальные учебные заведения, суббакалавров по соответствующим специальностям на ступень бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование) в высшие учебные заведения, а также перевода лиц, не завершивших бакалавриат (основное(базовое высшее) медицинское образование) в средне-специальные учебные заведения", сообщает в четверг Trend.

Согласно Правилам, лицо, не завершившее ступень бакалавриата высшего образования по соответствующей специальности (основное (высшее базовое) медобразование) в течение 15 лет (за исключением срока действительной военной службы) после нормативного образования, имеет право продолжить образование по специальности, выбранной в соответствии со средним специальным образованием.

Вопрос перевода этих лиц рассматривается на основании их обращения во время летних и зимних каникул. Вопрос перевода иностранцев и лиц без гражданства из вуза в колледж также регулируется по этим же правилам.

Лица, переведенные с уровня бакалавриата высшего образования в колледж, продолжают обучение только на платной основе.

Перевод студентов, обучающихся заочно (дистанционно) за рубежом, или из вуза, не аккредитованного в стране, в которой он функционирует, в колледжи Азербайджана, не допускается.

Перевод лиц в колледжи, не завершивших ступень бакалавриата высшего образования, осуществляется только в случае приема в ту же группу специальностей, по которой они поступили или переведены.

Напомним, что эти правила разработаны на основе пакета поправок в закон "Об образовании", подготовленных министерством образования под руководством министра Джейхуна Байрамова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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