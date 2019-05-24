Президент Европейского гимнастического союза объявил об открытии Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось открытие 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Об открытии Чемпионата Европы в Баку объявил президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, выступая на мероприятии.

«Дамы и господа, уважаемые гости, приветствую вас от имени Европейского гимнастического союза. Впервые в Азербайджане проводится Чемпионат Европы по аэробной гимнастике. И как вы видите, соревнования организованы на высоком уровне. За это хочу выразить признательность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, всем членам организационного комитета, волонтерам, и вам болельщики», - сказал Фарид Гаибов на открытии Чемпионата.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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