Азербайджанские гимнасты завоевали шесть медалей в Будапеште

БАКУ /Trend/ - Юные гимнасты национальной команды Азербайджана по спортивной гимнастике выступили в международном соревновании в столице Венгрии - Будапеште, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Успешно представив Азербайджан в турнире в различных возрастных категориях, представители команды завоевали шесть медалей. Больше остальных «копилку» команды пополнил Рустам Ахмед.

В выступлении на турнике он завоевал серебряную (12.650), на кольцах (12.400) и в вольных упражнениях (12.300) – бронзовую медаль. «Золото» юный гимнаст получил в многоборье (73.400).

Другой представитель азербайджанской сборной - Мансум Сафаров продемонстрировал успешное выступление на коне и с результатом 11.350 завоевал бронзовую медаль.

Еще одним азербайджанским гимнастом, получившим медаль на соревнованиях, стал Самед Мамедли. Получив 12.650 балла от судей за упражнения на турнике, Самед стал обладателем бронзовой медали.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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