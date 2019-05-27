Институт зоологии Академии наук Азербайджана о ядовитых змеях в центре Баку

27 мая 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Институте зоологии Национальной академии наук Азербайджана прокомментировали сообщения жителей Баку о появлении ядовитых змей, а именно гюрзы в центре города.

Как сообщила в понедельник Trend директор Зоологического музея при институте, доктор философии по биологии Сабина Буньятова, Абшеронский полуостров, к которому относится и Баку, является аридной или засушливой зоной, то есть благоприятной средой обитания гюрзы.

По ее словам, встреча с гюрзой в центре города - вполне типичный случай, ничего удивительного в этом нет: "В Баку и особенно в пригородных селах гюрза обитала всегда. Гюрза встречалась в поселке Ахмедлы, Хазарском районе. Даже в Ботаническом саду и во дворе Института зоологии видели эту змею. Поэтому не стоит удивляться встрече с гюрзой в центре Баку".

Буньятова отметила, что змеи во множестве живут на открытых пространствах и в развалинах, где бывает много грызунов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые раскрыли секрет необыкновенной остроты клыков гадюки
В мире 17 апреля 12:41
Российские ученые изучат грязевые вулканы Азербайджана
Общество 28 марта 09:51
В водных бассейнах Азербайджана выявлены новые виды пиявок
Общество 21 февраля 09:42
Институты Академии наук Азербайджана закупят модули ПО
Тендеры 23 июня 2018 15:37
Видео с пожирающей саму себя змеей вызвало дискуссию в интернете
В мире 2 января 2018 03:01
Ученые узнали, почему люди боятся пауков и змей
В мире 23 октября 2017 20:36
Лента новостей
Доставайте из шкафов старые джинсы-варёнки и на Дискотеку 80-90х в Баку
Звёздный мир 23:10
В Перу уточнили информацию по разрушениям после землетрясения
Другие страны 22:42
Газон на Бакинском олимпийском стадионе получил самую высокую оценку УЕФА
Общество 22:17
Президент УЕФА о выборе Баку для проведения финала Лиги Европы
Общество 22:09
В Иране за два месяца пробурено 17 скважин
Энергетика 21:59
Fitch Ratings подтвердило рейтинги Expressbank на уровне “B”
Бизнес 21:36
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии
Политика 21:30
В Мексике рядом с колледжем нашли прицеп с телами восьми человек
Другие страны 21:14
В Азербайджане фермеры будут обеспечены комбайнами c GPS маяками - министерство
Бизнес 21:09