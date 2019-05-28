В среду временно изменится схема движения и конечные остановки ряда автобусных маршрутов в Баку

БАКУ /Trend/ - В среду будут внесены временные изменения в схему движения ряда регулярных автобусных маршрутов в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменились конечные остановки маршрутов 44, 30, 49, 33, 52, 96, 106, 113, 191 и 213.

Вдобавок, изменены схемы движения автобусов 1, 65, 79, 2, 14, 7A, 11, 12, 15, 36, 62 и 70.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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