В Азербайджане пройдут пробные экзамены для желающих работать на госслужбе

29 мая 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 31 мая, седьмого и 14 июня проведет очередные пробные экзамены для подготовки к этапу тестового экзамена лиц, желающих поступить на госслужбу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Пробные экзамены пройдут по группам AA, AB, AC, BA, BB.

Экзамен, который пройдет 31 мая, начнется в 14:30, седьмого июня – в 10:00, 14 июня – в 14:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в экзамене 31 мая завершится в 13:00, седьмого июня – в 09:00, 14 июня – в 13:00.

Пройти регистрацию на экзамен можно по ссылке http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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