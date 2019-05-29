В Азербайджане программы предметных олимпиад будут заранее размещаться на сайте

29 мая 2019 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане на сайте www.olimpiada.edu.az будут размещаться программы республиканских предметных олимпиад по каждой возрастной группе, и учащиеся уже смогут заранее готовиться к олимпиадам по этим программам.

Об этом сказал завотделом по работе с одаренными детьми Института образования Фуад Гараев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в этом году победителями республиканских предметных олимпиад стали 274 человека, 127 из которых - учащиеся региональных школ.

Гараев добавил, что в настоящее время к занятиям в Центрах подготовки к олимпиаде привлечено около 300 учеников.

Он отметил, что продолжаются работы по увеличению числа этих центров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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