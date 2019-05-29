BBC: Сегодня в Баку пройдет фантастический матч

29 мая 2019 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку пройдет фантастический матч между «Челси» и «Арсеналом».

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в своем видеоматериале спортивный репортер BBC Дэвид Орнштейн.

«Добро пожаловать в солнечный Баку, столицу Азербайджана, в город, где будет проходить финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Вы можете подумать, почему эти два клуба из Лондона отправляются в страну, которая почти в Азии. 5500 миль туда-обратно, чтобы поиграть в футбол. Организаторы приняли два года назад это решение, исходя из желания проводить такие матчи, эти большие игры для стран и людей, которые обычно их не видят. Это должен быть фантастический матч, и стадион выглядит блестяще», - сказал он.

Отметим, что сегодня на 68-тысячном Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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