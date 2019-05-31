В Азербайджане заработала Комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей и шехидов

31 мая 2019 23:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана состоялось первое заседание Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц имеющих заслуги перед народом, Родиной и государством, и шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании комиссии, прошедшем под председательством вице-премьера, заместителя председателя - исполнительного секретаря правящей партии “Ени Азербайджан” Али Ахмедова прошли обсуждения при участии руководителей и представителей соответствующих государственных структур.

По словам Ахмедова, увековечение памяти выдающихся личностей, лиц имеющих заслуги перед народом, Родиной и государством, и шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики страны.

"Выдающиеся представители интеллигенции, сыгравшие важную роль в истории страны, ставшие шехидами во имя ее независимости, удостоенные за проявленную отвагу звания Национального Героя, а также члены их семьи постоянно окружены вниманием и заботой государства. Имена многих выдающихся личностей, лиц имеющих заслуги перед народом, Родиной и государством, и шехидов даются различным организациям, учреждениям культуры и образования, улицам и другим местам. В связи с этим в Кабинет министров поступают предложения из различных исполнительных органов. После рассмотрения в соответствующих отделах аппарата Кабинета их, вместе со справкой о его итогах, передают на рассмотрение в комиссию", - сказал вице-премьер.

На заседании комиссии прошли обсуждения по предложениям. Были даны рекомендации, с учетом мнений членов комиссии, для вынесения итогового решения.

Напомним, что комиссия была создана первого апреля текущего года, на основании соответствующего решения Кабинета министров.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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