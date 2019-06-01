В Баку представлены маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ФОТО)

1 июня 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку были представлены маскоты XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019» - Джыртдан и Леопард, сообщает в субботу Trend.

Trend представляет фотографии маскотов XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Напомним, что XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль «Баку 2019» пройдет 21-27 июля.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в 10 видах спорта – гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы 2500 волонтеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Фото: Заур Мустафаев)

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