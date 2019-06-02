В парке Центра Гейдара Алиева организован İnnoFest Village (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Фестиваль инноваций" в парке Центра Гейдара Алиева в субботу был организован İnnoFest Village, сообщает Trend.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров побывали в павильоне Robopark, оснащенном развлекательной зоной.

Здесь Агентством по инновациям представлены инновационные продукты и услуги, успешные приложения стартаперов, а также проводятся тренинги, обучающие управлять дронами, роботами и играть в VR игры.

В павильоне Mars Academy, состоящей из нескольких зон, представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – Наука, Технологии, Инженерия, Искусство, Математика), с целью внести вклад в воспитание будущих инженеров-новаторов, привить им интерес к этой сфере с малых лет. Цель программы - помочь молодежи при выборе профессии.

Кроме этого, в развлекательной зоне, принадлежащей компании Azercell, были представлены не только интерактивные игры, оказываемые компанией услуги, но и сведения по интернет безопасности.

В İnnoFest Village также были объявлены победители конкурса рисунков на тему «Будущее», посвященного Международному дню защиты детей, который проводился ООО Azеrmarka.

Занявшему первое место 12-летнему Альджамалу Пашаеву было вручено 300 манатов, 12-летнему Али Ашимлы и 10-летнему Зие Абдуррагимли, которые заняли второе место - 200 манатов. 10-летняя Айлин Алиева заняла третье место и получила 100 манатов в качестве денежного приза.