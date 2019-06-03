Госслужба автотранспорта Азербайджана о перевозках пассажиров в ночное время

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к населению в связи с междугородними перевозками в ночные часы.

Как сказала Trend руководитель пресс-службы Госслужбы Нурида Аллахъярова, согласно действующему законодательству в ночное время пассажирским автобусам запрещено осуществлять перевозки.

"Этот запрет не затрагивает лишь международные рейсы, в силу того, что протяженное расстояние в международных рейсах не позволяет регулировать время движения", - сказала Аллахъярова.

По словам руководителя пресс-службы, ночью поток пассажиров не столь велик: только микроавтобусы по заказу нерегулярно перевозят пассажиров. "То есть заранее обговаривается о перевозке 15-20 человек, что не соответствует закону", - отметила Аллахъярова.

Руководитель пресс-службы добавила, что если в Азербайджане увеличится поток пассажиров, и возникнет значительный спрос, то будет рассмотрен вопрос перевозки пассажиров в ночное время.

"Однако сегодня в Азербайджане такой потребности нет, и в связи с ночными рейсами поступает не так много обращений. К тому же ночные рейсы нерентабельны: при выходе в рейс с 5-10 пассажирами перевозчики не могут рассчитывать на получение какой-либо прибыли", - отметила Аллахъярова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.