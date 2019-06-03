Минэкологии Азербайджана предупреждает граждан в связи с возможными пожарами

3 июня 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с жаркими летними днями и засухой министерство экологии и природных ресурсов обратилось к гражданам и туристам, отправляющимся отдыхать на лоне природы, чтобы они строго соблюдали правила противопожарной безопасности, осторожно обращались с огнем, не бросали на землю горящие спички и окурки сигарет, тушили костры после пикника, а фермеры не поджигали сжатые поля.

Об этом сказала глава пресс-службы минэкологии Ирада Ибрагимова, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, иногда из-за безответственности неосторожности некоторых отдыхающих, сельских жителей, фермеров, водителей возникает пожар на лесополосах, горят деревья, зеленые насаждения, что очень беспокоит министерство.

«Во избежание перечисленных случаев минэкологии еще раз призывает каждого, чтобы, находясь на природе, были осторожными, соблюдали нормы противопожарной безопасности, и берегли зеленые насаждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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