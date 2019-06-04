В Национальных парках Азербайджана создано более 100 турмаршрутов - министр

БАКУ /Trend/ - В Национальных парках Азербайджана создано более 100 туристических маршрутов, которые обеспечены соответствующей инфраструктурой.

Об этом, выступая на презентации агроэкотуристического проекта «Из города в село», сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, за короткое время число национальных парков в стране было доведено до 10. В парках созданы информационные центры, которые обеспечены наглядными пособиями и информационными табло, а для маленьких посетителей созданы детские уголки.

Бабаев добавил, что в каждом из национальных парков предлагается туристическая информация о близлежащих селах.

Он отметил, что посетителям рассказывается об истории и особенностях сел, пропагандируются их гастрономические возможности. «С этой точки зрения презентуемый проект делает необходимым участие в нем природных территорий, в частности национальных парков. Вместе с тем момент, которому следует уделить особое внимание во время реализации проекта, состоит в доведении до минимума негативного антропогенного влияния на природные территории», - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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