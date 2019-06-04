Министерство экологии выступило с заявлением в связи с запретами и ограничениями на охоту

4 июня 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - Мы еще раз призываем тех, кто занимается охотничьим туризмом, строго соблюдать правила. В определённых местах - пограничных зонах и административных районах вблизи линии фронта, на островах Каспийского моря, зеленых зонах,на расстоянии менее 1,5 километров до городов и курортных зон, в пределах особо охраняемых территорий и санитарно-защитных зон охота запрещается.

С таким заявлением выступил начальник Государственной службы охотничьего надзора Министерства экологии и природных ресурсов Физули Мамедов, сообщает Trend во вторник.

По его словам, актуальное состояние местной фауны взято за основу в связи с разрешением на охоту.

Мамедов отметил, что сезон охоты 2019-2020 годов на территории Азербайджана был объявлен 1 июня и продлится до 7 марта 2020 года. Охотники могут получить разрешение на охоту, подав соответствующие документы в Региональные органы охраны окружающей среды и природных ресурсов.

ПО его словам, чтобы заняться охотой, необходимо сначала получить охотничий билет, а затем оплатить пошлину на соответствующие банковские счета. На полученном разрешении отражается время охоты, территория, и количество птиц и животных, на которых разрешается охота:

"При охоте на диких животных и птиц за основу берутся их биологические характеристики. То есть охота не допускается на периоде их размножения и разведения. Именно по этой причине продолжительность охоты на животных и птиц сильно рознится, охота на некоторые виды разрешена в начале сезона, а на другие - в конце, или же, в то время, когда период охоты на ряд видов составляет всего 1,5-2 месяца. На другие виды можно охотиться в течение 4-5 месяцев", говорится в заявлении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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