В столице Азербайджана проходят чемпионат и первенство Баку по прыжкам на батуте и тамблингу

6 июня 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 6 июня, во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят чемпионат и первенство Баку по прыжкам на батуте (5-й по счету) и по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг, 17-й по счету).

В соревнованиях принимают участие 66 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Нефтчи" и "Оджаг Спорт".

В соревнованиях по прыжкам на батуте гимнасты выступят в индивидуальной программе (мужской и женской) в возрастных категориях – "малыши" (2012 года рождения), "дети" (2009-2011), "пре-юниоры" (2007-2008), "юниоры" (2003-2006 гг.), "взрослые" (2002 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке гимнасты (в мужской и женской программах) выступят в возрастной категории "дети" (2009-2011), "пре-юниоры" (2007-2008), "юниоры" (2003-2006), "взрослые" (2002 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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