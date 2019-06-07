В Азербайджане готовится к изданию новый орфографический словарь

7 июня 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за спорных моментов по поводу некоторых слов, которые должны быть включены в новый орфографический словарь азербайджанского языка, его издание задерживается.
Об этом Trend сказал директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагысойлу.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения по поводу спорных слов.
Нагысойлу добавил, что среди них есть слова, недавно вошедшие в словарь, а также слова, которые были включены в издание 2013 года и стали объектами критики.
Директор Института сказал, что издание словаря изначально планировалось в мае этого года, но теперь задержится до сентября.
Отметим, что последний орфографический словарь азербайджанского языка был издан в 2013 году. С тех пор вошедшие в азербайджанский язык в течение шести лет 4000 новых слов включены в текущую версию словаря. В целом, в новом словаре насчитывается около 112 тысяч новых слов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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