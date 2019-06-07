Шанс получить два диплома за два года обучения

БАКУ/Trend/- Западно-Каспийский университет совместно с университетом бизнеса и международных отношений (UBIS) в Швейцарии, начиная с 2006-го года, осуществляет программу двойного диплома, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Магистранты, получающие образование по специальности "Управление бизнесом", во время обучения в Западно-Каспийском университете получают возможность обучаться и в университете UBIS. На протяжении всего периода обучения студенты посещают летнюю школу в Швейцарии, где наряду с участием в разных тренингах и семинарах, также проходят практику в международных организациях и компаниях.

Преподаватели UBİS регулярно посещают Западно-Каспийский университет с лекциями, семинарами и тренингами. По окончании второго года обучения магистранты получают диплом обоих университетов.

Следует отметить, что университет UBİS, расположенный в Женеве, прошел международную аккредитацию и имеет кампусы в Лондоне и Вашингтоне.

В данный момент, в рамках программ обмена "Эразмус+" и "Мевлана", студенты Западно-Каспийского университета могут получить образование и в ведущих университетах Чехии, Польши, Румынии и Турции. Таким образом, международная сеть Западно-Каспийского университета охватывает более, чем 200 учебных заведений.

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