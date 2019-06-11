Глава Международного союза архитекторов высоко оценил развитие Баку

11 июня 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Международного союза архитекторов Томас Воньер высоко оценил проведение международного архитектурного форума "Массовый туризм в исторических городах", который начал сегодня свою работу в Баку, сообщает Trend с мероприятия.

Форум организован МСА и Союзом архитекторов Азербайджана (САА).

Воньер отметил, что Азербайджан достиг значительного развития в области архитектуры и градостроительства, а столица Баку стала еще краше. По его словам, в развитие города вложены значительные инвестиции, созданы новые парки и зоны отдыха. Вместе с тем, уделяется внимание и сохранению облика исторических архитектурных зданий. Глава МСА высоко оценил результаты реализации проекта Баку- White City.

Он выразил надежду, что такие мероприятия позволят определить меры для защиты исторического наследия городов в условиях устойчивого туризма.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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