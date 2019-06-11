Министр: Азербайджан полностью готов к Европейскому юношескому фестивалю "Баку 2019”

БАКУ/Trend/ - В Национальном олимпийском комитете прошло заключительное заседание Координационной комиссии по подготовительной работе в связи с XV Европейским летним молодежным фестивалем, который стартует 21 июля в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.



На собрании участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета (НОК) Азер Алиев, члены организационного комитета, а также находящийся с визитом в Баку для ознакомления с ходом подготовки, руководитель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета (ЕОК), генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Сербии Джордж Висачки и члены Координационной комиссии.

Азад Рагимов приветствовав в Баку руководителей делегаций европейских стран сказал:

"Трудно поверить, что ровно год назад мы с вами вели обсуждения касательно XV летнего Европейского юношеского фестиваля. Сегодня до начала соревнований остается 40 дней. С уверенностью могу сказать, что за прошедший период была сделана большая работа. Можно сказать, что мы полностью готовы к играм. Сегодня мы еще раз ознакомимся со сделанным и обменяемся мнениями.

В ходе заседании были обсуждены важные вопросы, связанные выполнением Координационной комиссией XV летнего Европейского юношеского фестиваля "Баку-2019", таких функций, как составление расписаний, ведение статистики, управление рисками спортивных состязаний, маркетинговыми кампаниями, установление отношений между Национальными олимпийскими комитетами.



Руководитель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета Джордж Висачки, ознакомившись с подготовительными работами, проведенными Координационным комитетом, сообщил: "Окончательно оценив готовность Баку к предстоящему фестивалю, можем сказать, что столица Азербайджана готова принять столь грандиозное соревнование. Мы уверены, что спортсмены и болельщики останутся довольны организацией состязания".



В ходе визита представители Европейского олимпийского комитета ознакомились с итогами подготовки в "Baku Crystal Hall", где пройдут церемонии открытия и закрытия Фестиваля.



Отметим, что это уже третье по счету собрание Координационной комиссии с январе текущего года.

Напомним, что летний Европейский юношеский фестиваль пройдет в Баку с 21 по 27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и представителей технической делегации. Состязания пройдут по 10 видам спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. На протяжении фестиваля на 12 спортивных аренах будут задействованиы более чем 2500 волонтеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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