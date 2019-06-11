Компания Bakcell получила награду министерства экономики (ФОТО)

11 июня 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила очередную награду в сфере Корпоративной cоциальной ответственности (КСО), сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Так, 4 июня Bakcell была удостоена награды в номинации «Корпоративная Социальная Ответственность» на конференции «Государство - самый лучший партнер предпринимателя», организованной Министерством Экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА). Награда была вручена руководителю компании Bakcell министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Напомним, что в начале этого года Bakcell удостоилась национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″. Так, проект компании Bakcell «Начни и совершенствуй свой бизнес», осуществляемый в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» получил награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям». Награда была вручена на церемонии организованной Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и компанией Proactiv PR.

Уже 10 лет Bakcell осуществляет «Bakcell Stars» - одну из самых крупномасштабных программ Корпоративной Социальной Ответственности в стране. Одним из основных направлений программы КСО Bakcell является предоставление широких возможностей для детей с особыми нуждами, детей лишенных родительской опеки и детей из малоимущих семей, а также оказание поддержки для их успешной интеграции в общество, предоставление им дополнительных возможностей образования и трудоустройства.

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