Команды Бакинской высшей школы нефти стали победителями III Олимпиады по робототехнике

11 июня 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команды Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями проводимой в Азербайджане III Олимпиады по робототехнике среди подростков и молодежи от 8 до 19 лет, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БВШН.

На Олимпиаде, проводимой по шести категориям, в целом, приняли участие 62 команды из 30 учебных заведений страны. Вместе с тем, впервые на Олимпиаде приняли участие подростки и молодежь из Гянджи и Сумгаита, а также Лянкяранского района Азербайджана.

Проведенная в Центре Гейдара Алиева в рамках «Фестиваля по инновациям» III Олимпиада по робототехнике была организована Академией по инженерии робототехники Азербайджана и общественным объединением «Центр образования, обучения, и развития молодежи» при поддержке министерств молодежи и спорта, образования, транспорта, связи и высоких технологий. БВШН была представлена двумя командами на Олимпиаде в категории «Open Senior». Несмотря на то, что по указанной категории прошли регистрацию 10 команд, только пять команд вступили в борьбу за победу на самом соревновании. Команды, представившие БВШН завоевали первое и третье места.

Победителем конкурса стала команда «TechNoBotics», участниками которой являются студенты второго курса БВШН, обучающиеся по специальности инженерия по автоматизации процессов Эйваз Наджафли, Рустам Маммадли и Али Аскеров. Завоевавшая третье место команда «Cosa Nostra» была представлена студентами БВШН, обучающимися на втором курсе по специальности инженерия по автоматизации процессов, Азером Алиевым, Марям Аллахвердиевой, Туралом Гасановым и студентом второкурсником, обучающимся по специальности Нефтегазовая инженерия Тогрулом Таировым.

Команда, завоевавшая первое место, получила право принять участие на Всемирной олимпиаде роботов, которая будет проведена в Венгрии 8-10 ноября 2019 года. Отметим, что являющаяся самым крупным соревнованием по робототехнике Всемирная олимпиада роботов, начиная с 2004 года, ежегодно проводится по различным темам в разных странах мира. Впервые проведенная в Сингапуре, Олимпиада объединила 12 стран-участниц, сегодня же число участников этого мероприятия превышает 70. Напомним, что в конце 2017-го года Азербайджан стал действительным членом Всемирной олимпиады роботов.

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