Военная продукция Академии наук Азербайджана представлена на азербайджано-турецких учениях

14 июня 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оборонная продукция, произведенная Центром научно-стратегических исследований Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), была продемонстрирована на совместных азербайджано-турецких военных учениях, сообщает Trend со ссылкой на Академию наук.

Согласно документу о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, на совместных азербайджано-турецких военных учениях с боевыми стрельбами "Мустафа Кямал Ататюрк-2019" также участвовал Центр НАНА. К учениям были привлечены личный состав, бронетехники, артиллерия, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения войск обеих стран.

Опытные специалисты осмотрели вооружение, военную и специальную технику, использованную во время учений, нацеленных на достижение координации совместной деятельности военных подразделений Азербайджана и Турции. Военные эксперты высоко оценили сделанные Центром последние образцы изделий военного, оборонного и гражданского характера, которые имеют стратегическое значение для страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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