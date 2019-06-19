Azercell предупреждаает абонентов о новой волне мошенничества

Баку / Trend/ - Участившиеся в последнее время телефонные звонки из за рубежа вызывают беспокойство клиентов Azercell. Большинство таких входящих звонков поступают из стран Европейского Союза и США. Ввиду серьезности проблемы, компания обращается к своим абонентам с предупреждением. Так в чем же суть вопроса?

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ООО “Azercell Telekom”, в последнее время наблюдается активизация мошенников в международном сегменте мобильной связи. Компания делает все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

«В случае ответа на такой звонок, или набора номера звонившего, по независящим от нашей компании причинам, со счета абонента выводятся средства, говорится в сообщении.

Как сообщают из Компании, в настоящее время рассматриваются соответствующие обращения абонентов, блокируется опция ответа на звонки этой категории.

«В то же время мы обращаемся в соответствующие государственные структуры, и организации обеспечивающие осуществление международных звонков с целью принятия надлежащих мер по недопущению случаев злоупотребления, посредством упомянутых нами телефонных звонков и СМС» - говорится в обращении Azercell.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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