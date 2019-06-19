Один день на азербайджанском полигоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При участии министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и руководящего состава министерства накануне состоялось открытие нового учебного центра, сообщает Trend.

На полигоне создана необходимая инфраструктура для размещения и деятельности личного состава, привлекаемого к учениям. В учебном центре, построенном в соответствии с условиями, приближёнными к боевым, предусмотрено проведение занятий по огневой подготовке, обучению и практической отработке способов выполнения боевых задач с целью совершенствования практических навыков по управлению различной боевой и специальной техникой в сложных рельефных и погодных условиях.

Trend представляет фото с данного полигона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Фото: Заур Мустафаев)