Один день на азербайджанском полигоне (ФОТО)

19 июня 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При участии министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и руководящего состава министерства накануне состоялось открытие нового учебного центра, сообщает Trend.

На полигоне создана необходимая инфраструктура для размещения и деятельности личного состава, привлекаемого к учениям. В учебном центре, построенном в соответствии с условиями, приближёнными к боевым, предусмотрено проведение занятий по огневой подготовке, обучению и практической отработке способов выполнения боевых задач с целью совершенствования практических навыков по управлению различной боевой и специальной техникой в сложных рельефных и погодных условиях.

Trend представляет фото с данного полигона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Закир Гасанов: Азербайджанский спецназ примет участие в учениях с пакистанским
Политика 18 июня 14:47
Минобороны Азербайджана внесло ясность в вопрос о попадании танкового снаряда в дом
Политика 18 июня 12:57
Азербайджанская армия в любую минуту готова продемонстрировать апрельскую победу – Закир Гасанов
Политика 18 июня 12:23
Минобороны Азербайджана: Тоноян стремится заработать дешевые политические дивиденды
Нагорно-карабахский конфликт 18 июня 11:48
Закир Гасанов: Армяне пытаются что-то сделать, но их попытки оказываются провальными
Точка зрения 18 июня 11:36
Современные вертолеты азербайджанской армии способны с точностью поразить цель с дальнего расстояния - министр
Политика 18 июня 11:14
Лента новостей
СП «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» инвестирует свыше $700 млн в добычу газа
Энергетика 11:56
ИВ Агдашского района Азербайджана привлечет услуги капремонта
Тендеры 11:53
Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым очередной социальный пакет является революционным шагом - депутат
Политика 11:50
Управляющий директор: маркет-тест в рамках TAP начнется в июле (Эксклюзив)
Энергетика 11:47
Buta Airways в начале сентября будет летать в аэропорт Борисполь в Киеве
Экономика 11:47
Страны ОПЕК+ утвердили дату министерской встречи на 1-2 июля
Другие страны 11:46
В Турции в мае погибли в ДТП более 190 человек
Турция 11:45
По причине схода селей в Турции эвакуированы около 80 человек
Турция 11:44
Минэкономики Азербайджана подвело итоги ненефтяного экспорта за 5 месяцев
Экономика 11:42