Азербайджанский боксер вышел в четвертьфинал II Европейских игр

24 июня 2019 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четвертый день II Европейских игр на соревнованиях по боксу на ринг вышли четыре азербайджанских боксера, сообщает Trend.

Все они провели бои 1/8 финала и только Лоренсо Сотомайор (69 кг.) смог выйти в четвертьфинал, оказавшись сильнее своего соперника из Боснии и Герцеговины Адема Фетаховича со счетом 4:1.

Другие азербайджанские спортсмены Месуд Юсифзаде (52 кг.), Тайфур Алиев (56 кг.) и Марьям Джабраилова (69 кг.) не смогли пройти в четвертьфинал.

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