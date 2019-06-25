В Азербайджане повышается денежное обеспечение судей

25 июня 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается месячное денежное обеспечение, выдаваемое судьям для оплаты расходов по выполнению полномочий.

Вопрос об этом отражен в поправках, предлагаемых в закон «О судах и судьях», сообщает во вторник Trend

По предлагаемому изменению, для оплаты этих расходов судьям будет выдаваться освобожденное от налога денежное обеспечение в размере 25 процентов должностного оклада.

По действующему законодательству, для оплаты этих расходов судьям Верховного суда выплачивается освобожденное от налога денежное обеспечение в размере 25 процентов должностного оклада, судьям судов апелляционной инстанции – 20 процентов, судьям судов первой инстанции – 15 процентов.

Согласно предложенным изменениям, месячное денежное обеспечение, выдаваемое всем судьям, уравнивается, т.е., на пять процентов повышается денежное обеспечение судьям апелляционных судов и на 10 процентов - судьям судов первой инстанции.

Проект поправок включен в повестку внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 27-28 июня текущего года

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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