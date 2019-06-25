В Баку проходит прощальная церемония с Ширмамедом Гусейновым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит прощальная церемония с видным азербайджанский ученым, профессором кафедры по методам идеологической работы и истории печати, одним из выдающихся представителей азербайджанской журналистики Ширмамедом Гусейновым, сообщает во вторник Trend.

В церемонии участвует коллектив БГУ, представители государства и правительства.

Ширмамед Гусейнов будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня 2019 года на 95-м году жизни.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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