В Баку проходит прощальная церемония с Ширмамедом Гусейновым (ФОТО)

25 июня 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит прощальная церемония с видным азербайджанский ученым, профессором кафедры по методам идеологической работы и истории печати, одним из выдающихся представителей азербайджанской журналистики Ширмамедом Гусейновым, сообщает во вторник Trend.

В церемонии участвует коллектив БГУ, представители государства и правительства.

Ширмамед Гусейнов будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня 2019 года на 95-м году жизни.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльчин Бабаев: Великий лидер Гейдар Алиев спас республику от угрозы распада (ФОТО)
Общество 15 июня 16:43
В БГУ подвели итоги проекта «Пушкиниана - 2019» (ФОТО)
Общество 12 июня 14:09
В ЮНЕСКО отметят юбилей Бакинского государственного университета
Общество 8 июня 10:45
В БГУ отметили День Республики (ФОТО)
Общество 27 мая 12:29
В БГУ отметили 10-летие Русского центра (ФОТО)
Общество 16 мая 12:17
БГУ будет сотрудничать с израильскими университетами
Общество 14 мая 17:11
Лента новостей
Турция не обязана обсуждать свою безопасность с США - Эрдоган
Турция 13:07
В Азербайджане в программе самозанятости участвуют 10 тысяч семей
Экономика 13:02
Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в приоритетные сферы - премьер-министр
Экономика 13:00
Под ритмы мексиканской маримбы в жарком Баку (ФОТО)
Культура 12:59
Кандидат в британские премьеры Хант пообещал довести расходы на оборону до $68 млрд в год
Европа 12:59
В Баку начинается эвакуация незаконно припаркованных автомобилей
Общество 12:47
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер
Тендеры 12:43
Сахиль Бабаев о перспективах сотрудничества в рамках ОИС в сфере занятости и социальной защиты населения
Политика 12:42
Umid Babek Operating Company закупает спецоборудование
Экономика 12:37