В Баку проходит прощальная церемония с Ширмамедом Гусейновым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит прощальная церемония с видным азербайджанский ученым, профессором кафедры по методам идеологической работы и истории печати, одним из выдающихся представителей азербайджанской журналистики Ширмамедом Гусейновым, сообщает во вторник Trend.
В церемонии участвует коллектив БГУ, представители государства и правительства.
Ширмамед Гусейнов будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.
Напомним, что Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня 2019 года на 95-м году жизни.
Allah rəhmət eləsin!
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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