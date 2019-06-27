До конца года будет создан реестр действующих в Азербайджане турагентств

БАКУ /Trend/ - До конца года будет создан реестр действующих в Азербайджане туристических агентств. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, все агентства, включенные в реестр, будут разделены на категории. Туристические компании с превосходящими качествами получат более высокие категории.

Гасымов отметил, что создание реестра является одним из механизмов развития индустрии туризма.

Глава аппарата Госагентства сказал, что это не преследует цели ограничения деятельности туристических компаний, и подчеркнул, что регулирование деятельности туристических компаний важно для повышения качества их услуг.

Для удовлетворения запросов туристов очень важен сервис туристических компаний. На рынке есть много турфирм, а также других представителей индустрии, деятельность которых необходимо отслеживать, оценивая качество предоставляемых ими услуг, сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Мамедлы)

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