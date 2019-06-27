В Азербайджане будет создана туристическая "полиция "

27 июня 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, для приема жалоб, рассмотрения и решения проблем туристов, будет создана профильная "полиция".

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, "полиция" будет оказывать услуги туристам. Туристы, находящиеся в стране, в случае возникновения проблем смогут воспользоваться этой услугой», - сказал он.

Гасымов добавил, что для управления из единого центра всеми услугами госструктур, предназначенными для туристов, планируется создание «горячей линии»: «Турист сможет найти ответы на вопросы и решить проблемы, обратившись на «горячую линию». Таким образом, туристы будут иметь связь с государством, а проблемы решаться быстрее»

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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