Еще один борец из Азербайджана завоевал золотую медаль II Европейских игр

27 июня 2019 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджансий борец Гаджи Алиев на соревнованиях "Минск 2019" добавил в копилку страны еще одну золотую медаль.

Как сообщает в четверг Trend, Алиев (65 кг) в финальном раунде встретился с представителем Грузии золотым и серебренным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпион Европы Владимиром Хинчегашвили. Благодаря последовательному применению двуочковых приемов азербайджанский борец смог добиться преимущества и победить своего противника со счетом 10:2. Таким образом в актив страны была записана еще одна золотая медаль.

За выступлениями азербайджанского борца наблюдали вице-президент национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев, посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов и члены азербайджанской делегации.

Трехкратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер летних Олимпийских игр "Рио 2016", победитель первых европейских игр "Баку 2015" Гаджи Алиев в "Минк 2019" стартовал с 1/8 финала. Он поочередно победил представителя Армении Володю Франгуляна и белорусского спортсмена Георгия Колиева. На полуфинале победив спортсмена из Украины Гора Оханесяна прошел в финал.

Напомним, что вчера азербайджанские борцы Махир Амирасланов (57кг), Гаджимурад Гаджиев и Джамаледдин Мухаммедов (125кг) завоевали бронзовые медали. На данный момент в копилке страны имеются 2 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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