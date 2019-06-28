Азербайджан презентовал в Москве концепцию DOST (ФОТО)

28 июня 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве на третьем форуме социальных инноваций регионов состоялась презентация концепции Азербайджана DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной зашиты населения.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы по применению İT-технологий в социальной сфере, их влияние на процессы управления и обслуживания населения, а также потенциальные риски, преимущества и возможные последствия применения цифровых технологий и др.

В ходе форума зампред правления Агентства DOST Эмиль Гаджиев выступил с презентацией концепции DOST.

Проект DOST, являющийся успешной инновационной инициативой Азербайджана в сфере государственных соцуслуг, с большим интересом был встречен участниками форума.

Кроме того, в ходе форума состоялись сессии на различные темы.

Кроме официальной программы во время форума была организована выставка ручных работ инвалидов, представлены театрализованные сценки различных коллективов, благотворительные театральные постановки и концертные программы.

В мероприятии участвовали министры ряда стран, губернаторы, представители правительственных и неправительственных организаций, бизнес-структур, экспертных сообществ, связанных с социальной сферой, и волонтерских организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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