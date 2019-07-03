Замминистра: В этом году в Азербайджане будет введен в строй завод медпрепаратов (Эксклюзив)

3 июля 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются работы по строительству первого завода медицинских препаратов. Об этом сказал Trend заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев.

Замминистра отметил, что в текущем году предусматривается открытие одного из фармпредприятий. Один из заводов строится совместно с российской, а другой с иранской компанией.

По словам замминистра, после того как заводы будут введены в эксплуатацию, начнется производство лекарств, наиболее часто используемых населением.

Отметим, что фармацевтические заводы строятся в Пираллахинском промышленном парке.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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