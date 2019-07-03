Продолжается визит груководителей азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит делегации руководителей азербайджанских СМИ в составе 12 человек в Москву при организационной поддержке Фонда господдержки развития СМИ.

Как сообщили в Фонде государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана, в ходе визита проходят встречи членов азербайджанской делегации в журналистских организациях и редакциях ведущих российских СМИ.

Очередная встреча прошла во Всероссийской государственной телерадиокомпании. Делегацию встретили руководитель департамента по внешним связям компании Петр Федоров и его заместитель Алексей Перевощиков.

Глава делегации, исполнительный директор Фонда господдержки развития СМИ Вугар Сафарли проинформировал о цели визита, ситуации со СМИ в Азербайджане и деятельности Фонда.

Он отметил, что налаживание интенсивных контактов между российскими и азербайджанскими медийными организациями отвечает интересам обеих стран.

Петр Федоров высоко оценил визит представителей азербайджанской прессы в Российскую Федерацию и инициативы по укреплению сотрудничества с российскими СМИ.

Члены делегации высказали предложения по более эффективному информированию об Азербайджане в новостях и отдельных программах Всероссийской государственной телерадиокомпании.

П.Федоров отметил, что принял эти предложения. Была достигнута договоренность о том, чтобы в программах телерадиокомпании, касающихся Азербайджана, ссылались на азербайджанских экспертов, усиливали сотрудничество с ними.

Очередная встреча членов делегации прошла в международном информационном агентстве «Россия сегодня». Представители азербайджанских СМИ ознакомились с работой агентства, затем состоялась встреча с его генеральным директором Дмитрием Киселевым.

Д.Киселев отметил, что внимательно следит за шагами, предпринимаемыми Азербайджаном на пути укрепления своей независимости.

Отметив роль Азербайджана в регионе, его позицию в отношениях с Россией, он добавил, что средства массовой информации также несут ответственность за дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

Д.Киселев высоко оценил инициативу представителей азербайджанских СМИ по посещению России и укреплению сотрудничества с российскими СМИ.

Отметим, что в составе делегации главный редактор "Халг газети", член наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель профсоюзов журналистов, зампредседателя совета прессы Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Баку хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции информагентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Визит делегации завершится 4 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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