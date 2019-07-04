Ограничена деятельность цеха по производству молочной продукции в Сабунчинском районе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В колл-центр 1003 Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) поступила жалоба от жителя столицы, связанная с производством молочной продукции в антисанитарных условиях в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку.

На основании поступившей информации, которая в итоге подтвердилась, сотрудники АПБ провели мониторинг указанного места, передает Trend со ссылкой на агентство.

Было установлено, что в цехе, принадлежащем физическому лицу Мамедову Агаверди Алиашраф оглы, в процессе производства молочных продуктов не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.В цехе молоко содержалось на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, при перевозке в производственную зону не соблюдался температурный режим и правила транспортировки. В ходе проверок было установлено, что в процессе производства, вопреки правилам, используются смеси растительных масел, заменители сливочного масла, а также антибиотик «Пималак»

На основании выявленных недостатков работа цеха остановлена, а образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности.

При наличии информации о таких негативных фактах, следует обращаться в колл-центр агентства по номеру 1003, сообщили в агентстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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