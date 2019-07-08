Хикмет Четин: Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал экс-глава МИД Турции Хикмет Четин в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

«Я был первым главой МИД, который посетил Азербайджан в феврале 1992 года. Для меня всегда было большой честью, находится здесь. Сегодня Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами. Это все является результатом усилий дипломатической службы страны, которая заслуживает большого внимания», - сказал Четин.

Экс-глава МИД далее отметил, что в текущем году в Азербайджане состоятся очень важные мероприятия, в том числе конференция Движения неприсоединения.

Азербайджан и Турция показывают пример братство и сотрудничества, сказал экс-глава МИД. «Две страны совместно реализовали такие важные энергетические и транспортные проекты как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP», - сказал Четин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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