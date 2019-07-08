В Баку оштрафованы центры отдыха

БАКУ /Trend/ - Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими структурами министерством экологии и природных ресурсов провели мероприятие на территории бакинского поселка Тюркан с целью предотвращения нарушения санитарно-гигиенических правил, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе рейда были выявлены факты сброса загрязненных вод в море, и в отношении владельцев и арендаторов центров отдыха Voyaj, Park Riyad, Caspian Beach были составлены протоколы в соответствии со статьей 233 и 264 Кодекса об административных проступках.

Меры в данном направлении продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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