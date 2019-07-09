Госслужба трудовой инспекции Азербайджана ответила на более чем 7,6 тыс. обращений граждан

9 июля 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года Госслужба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения рассмотрела и ответила на 7 688 обращений граждан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Из них 3964 – жалобы, 3016 - запросы от предприятий, управлений и организаций, остальные обращения были сделаны со стороны 708 граждан, индивидуально принятых сотрудниками Службы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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